6 مصابين بانقلاب «توك توك» أعلى كوبري في بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب توك توك أعلى كوبرى النيل بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف.وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم حماده عبدالتواب محسن عويس 45 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، عويس علي عويس 37 سنة مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيسر وجروح وكدمات متفرقة وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.كما نقلت سيارات الإسعاف فاطمة صابر عبدالحليم 32 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، هانم عاشور منصور 56 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجرح قطعي بالرأس طوله 5 سم، ونادي محمود عبد الخالق 48 سنة مصابا بكسر بالعمود الفقري، وأسماء فهمي محمد 32 سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم إلى جزيرة مستشفى المساعدة لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات والإسعافات الأولية اللازمة.