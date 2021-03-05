كوريا الجنوبية: 860 شخصا إضافيا يعانون من أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أن 860 شخصا إضافيا يعانون من أعراض جانبية بما يشمل حالة وفاة واحدة و6 حالات مشتبه بها في الحساسية المفرطة وحالة واحدة من التشنج، بعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أمس الخميس.وارتفع عدد حالات ظهور أعراض جانبية في أعقاب لقاح كورونا - وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى 1،578 حالة منذ بدء حملة التطعيم في يوم 26 فبراير الماضي، ويمثل 0.70% من إجمالي عدد الذين حصلوا على لقاح كورونا البالغ 225،853 شخصا، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة بعد تلقي اللقاح ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 6 أشخاص.وتجري السلطات الصحية تحقيقا شاملا في حدود حالات حرجة وخطرة مثل حالات الحساسية المفرطة والوفاة لتقييم العلاقة السببية بين الوفاة والتطعيم.ومن بين الـ860 حالة الجديدة، كانت هناك 856 حالة لدى الأشخاص الحاصلين على لقاح أسترازينيكا، و4 حالة للأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر.وشكلت التفاعلات العكسية الشائعة الخفيفة للقاحات مثل الصداع والحمى والشعور بالغثيان والقيء وغيرها، 1،558 حالة من أصل 1،578 حالة.