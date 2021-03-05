الصين: يجب اتباع نهج «حكيم» في مسألة الأسلحة الكيميائية بسوريا

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، إلى اتباع نهج حكيم في مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.وقال شوانغ في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن الصين تأمل أن تتمكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من مراعاة مباديء الاستقلال والحياد والموضوعية، والتصرف بصرامة في إطار معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عند التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية وإسناد المسؤولية.وأوضح أن الصين تعارض دائما استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب أي دولة أو منظمة أو فرد تحت أي ظرف من الظروف ولأي أغراض، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لحل قضية الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تنبثق من الحقائق، وأن تكون التحقيقات بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية علمية وتمتثل للقواعد والمعايير ذات الصلة.وأشار إلى أن موثوقية مصدر المعلومات، وسلامة سلسلة الأدلة، وقوة التحليل، تؤثر جميعا على مصداقية وصلاحية تقارير التحقيق.وتابع: «إنه لحل قضية الأسلحة الكيميائية في سوريا، يجب ألا تكون هناك معايير مزدوجة، ولا ينبغي للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تعتمد بشكل انتقائي معلومات استخباراتية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الأطراف».ولفت إلى أن الحكومة السورية قدمت في مناسبات مختلفة معلومات حول اختلاق حوادث أسلحة كيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، ويجب أن تولي الأمانة الفنية أهمية لمثل هذه المعلومات وتدرجها في تقريرها الشهري.