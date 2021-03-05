الجيش اليمني: محافظة مأرب مؤمنة بالكامل ومستقرة

أكد الجيش اليمني، أن محافظة مأرب القابعة وسط البلاد، باتت مؤمنة بالكامل ومستقرة.أوضح العميد عبده مجلي الناطق باسم الجيش اليمني، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية، أن القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل تحولوا في العديد من الجبهات في مأرب من الدفاع إلى الهجوم، الأمر الذي وضع عناصر الحوثيين بين فكي كماشة، مؤكدا أن المنطقة باتت عصية على الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية ووضعها مطمئن 100%.وكشف أن قوات الجيش اليمني قد استخدمت عمليات تكتيكية منها الالتفاف والتطويق والمفاجأة والمباغتة والأعمال التعرضية، واستطاعت من خلالها دحر الحوثيين.