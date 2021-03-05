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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الهند: قرار «أوبك+» بتخفيض إنتاج النفط سيضر التعافى الاقتصادى

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:31 ص
أوبك
أوبك
وكالات
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قالت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، اليوم الجمعة، إن قرار منتجين كبار للخام بمواصلة تخفيضات الإنتاج، في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار قد يهدد التعافي الذي يقوده الاستهلاك في بعض الدول.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، أمس الخميس على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافيًا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وزادت أسعار الخام بعد الإعلان وهي مرتفعة 33% منذ بداية العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو نحو واحد %، اليوم الجمعة، إلى 67.44 دولار للبرميل وتمضي صوب زيادة بنحو اثنين % في الأسبوع.

وقال دارمندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي لرويترز، "كإحدى كبار الدول المستهلكة للخام، فإن الهند تشعر بالقلق من أن مثل تلك التحركات من جانب الدول المنتجة لديها القدرة على تقويض التعافي الذي يقوده الاستهلاك، وإلحاق الضرر بالمستهلكين بشكل أكبر على الأخص في سوقنا الشديدة التأثر بالسعر".

وحثت الهند، التي تضررت بشدة جراء ارتفاع أسعار النفط، المنتجين على تخفيف تخفيضات الإنتاج ومساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال "برادان:"، "كنا نأمل حقيقة في أن تخفف أوبك و"أوبك+" تخفيضات الإنتاج إلى حد ما، آخذة في الاعتبار التعافي الهش للاقتصاد العالمي، لا سيما في الدول النامية".

ويشكل صعود أسعار النفط تحديات مالية للهند، حيث لامست أسعار البيع بالتجزئة للوقود الخاضعة لضرائب كبيرة في الآونة الأخيرة مستويات مرتفعة قياسية، مما يهدد التعافي المدفوع بالطلب، ووتستورد الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، نحو 84% من احتياجاتها النفطية، وتعتمد على إمدادات الشرق الأوسط لتلبية نحو ثلاثة أخماس الطلب.

وردًا على طلبات الهند المتكررة بزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الخميس، إنه يتعين على الهند بدء استخدام النفط الذي اشترته بسعر زهيد خلال انهيار الأسعار العام الماضي.

ولكنه قال "سنواصل العمل مع بعضنا البعض، نشاركهم (الهند) وجهة نظرهم في أن تجنب تقلب (في الأسعار) سيساعد كل من المنتجين والمستهلكين".

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