«الاتحاد» الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس للعراق تأكيد لوثيقة «الأخوة الإنسانية»

اهتمت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، في افتتاحياتها بالزيارة المرتقبة للبابا ‬فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية‬، إلى العراق في رسالة "سلام وأخوة" إلى العراقيين بجميع طوائفهم عنوانها المصالحة، والتي تأتي تأكيدا لوثيقة ‬"الأخوّة ‬الإنسانية"، الموقعة مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.ووصفت الصحيفة تحت عنوان "سلام وأخوة" هذه الخطوة بأنها ‬تاريخية، تشكل ‬ترجمة ‬حقيقية ‬فعلية ‬للوثيقة التي ‬تم ‬توقيعها ‬مع شيخ الأزهر في ‬أبوظبي ‬فبراير ‬2019‬، مؤكدة في بنودها الأساسية على حرية المعتقد، واحترام ‬هوية ‬كل ‬ديانة ‬لـ "أننا ‬جميعًا ‬إخوة".ولفتت الصحيفة إلى أن العالم ينتظر أن يجمع البابا ‬على أرض ‬مدينة "‬أور"‬، مهد أبي الأنبياء، ‬إبراهيم عليه السلام‬، جميع ‬أتباع ‬الديانات ‬الموجودة، في صلاة مشتركة تنبذ التطرف ‬الديني ‬والعرقي ‬والطائفي.وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن الشعب ‬العراقي الذي عانى الكثير من الخوف والظلم والحروب والنعرات الطائفية يحتاج ‬إلى إعادة ‬الأمن ‬والأمان، عبر توافق على مستقبل آمن يرفض التدخلات الأجنبية، ويجمع الطوائف على التسامح والتعايش وإعلاء ‬قيمة ‬الإنسان.وقالت: لا بد من مغفرة ومصالحة، تسامح وسلام ينبذ العنف، ويدفع قدمًا الحوار بين الأديان إلى مرحلة أسمى من نبذ الصراعات والنزاعات والكراهية والتطرف إلى الأبد.