الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

كرمت الجمعية الملكية لتشجيع الفنون والمصنوعات والتجارة في بريطانيا، سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات بجامعة أوكسفورد، ومنحتها "وسام ألبرت"، تقديرا لمساهمتها في "منفعة عامة عالمية" من خلال تطوير لقاح أوكسفورد -أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).وبهذه المناسبة، قالت البروفيسور سارة جيلبرت إنه "لشرف عظيم" أن أحصل على "وسام ألبرت" من الجمعية الملكية للفنون، وتم منح هذا الوسام في السابق للعديد من الشخصيات الشهيرة، مثل ونستون تشرشل، ألكسندر جراهام بيل، ستيفن هوكينج، وتيم بيرنرز لي.وتعد جيلبرت، التي انضمت إلى جامعة أوكسفورد في عام 1994، الشخصية الـ156 التي تمنح هذه الجائزة المرموقة، التي انطلقت في عام 1864 إحياء لذكرى الأمير ألبرت، الرئيس السابق للجمعية.ونقلت "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا" عن جيلبرت قولها: "إنه لشرف عظيم أن أتلقى هذه الجائزة".وتابعت الإخصائية البريطانية في علم اللقاحات: "لقد جاء تطوير لقاح أوكسفورد المضاد لمرض (كوفيد19-) بعد أن عملت في هذا المجال لسنوات عديدة، حيث تعلمت كيفية الانتقال بسرعة من الفكرة إلى إنتاج لقاح مرخص، وهو أمر يتضمن خطوات عديدة خلال العملية".وأوضحت جيلبرت: "تمكنا بمساعدة فريق كبير في أوكسفورد، من تطوير " لقاح للعالم يُستخدم الآن لإنقاذ الأرواح في العديد من البلدان، وكان هذا هو هدفنا منذ البداية".وهنأ الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون ماثيو تايلور، أستاذة علم اللقاحات جيلبرت، وقال: "نحتفل بمنح وسام ألبرت لأفضل الابتكارات، ولقاحأوكسفورد انتصار كبير للإبداع والبحث والتطوير في بريطانيا".