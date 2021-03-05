أكثر من 300 إصابة جديدة بـ«كورونا» في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن متوسط أعداد الإصابات الجديدة في طوكيو على مدار الأسبوع الماضي تزايد عن الأعداد المتوقعة للأيام السبعة لأول مرة منذ 15 يناير الماضي.وقال مسئولون إنه تم تسجيل 49 حالة حرجة اليوم، ما يمثل انخفاضا بحالتين عن أعداد الحالات الحرجة التي تم تسجيلها أمس الخميس.يذكر أن إجمالي أعداد الإصابات في طوكيو منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 112 ألفًا و925 حالة.