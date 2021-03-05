اتفاق «أوبك+» يدفع أسعار النفط للصعود ومواصلة المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، ما يزيد عن واحد بالمئة، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد عن دولار إلى 67.77 دولار للبرميل، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو اثنين بالمئة في الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.وارتفع الخامان القياسيان أكثر من أربعة بالمئة أمس الخميس بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وقازاخستان.وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "إنه يظهر فقط المفاجأة في مدى انضباط أوبك+".وتفاجأ المستثمرون بأن السعودية قررت الإبقاء على خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا خلال أبريل، حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على مدى الشهرين الفائتين.وصعدت أسعار الخام منذ بداية نوفمبر لكن الطلب الحاضر على النفط من شركات التكرير وغيرها من المستهلكين لم يوازي ذلك بعد، إذ يجري تداول شحنات إلى أسواق رئيسية مثل الصين بوجه عام بأسعار منخفضة في ظل تباطؤ المبيعات.وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن قرار أوبك+ بمواصلة تخفيضات الإنتاج، سيلحق الضرر بالمستهلكين في الدول المشترية للخام.ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار، لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يكبحون الإنفاق، بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.ورفع جولدمان ساكس توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارًا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.