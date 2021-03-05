بابا الفاتيكان يُغادر روما متوجهًا إلى العراق

غادر البابا فرنسيس روما الجمعة متوجها إلى العراق في زيارة غير مسبوقة هي الأولى له إلى الخارج منذ انتشار وباء كوفيد-19 على ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في الطائرة البابوية.وخلال برنامج الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، سيزور البابا البالغ 84 عاما مناطق مختلفة من البلاد ويعرب عن دعمه لمسيحيي العراق الذين عانوا من الحرب والاضطهاد وسيلتقي المرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى علي السيستاني.