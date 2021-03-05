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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بكين: 209 مليارات دولار إجمالي الانفاق الدفاعي الصيني خلال 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:10 ص
الانفاق الدفاعي الصيني
الانفاق الدفاعي الصيني
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كشفت الصين، اليوم الجمعة، أن ميزانيتها السنوية للدفاع ستحافظ على نمو برقم أحادي لمدة ست سنوات متتالية بزيادة 6.8% خلال عام 2021.

جاء ذلك في تقرير عمل الحكومة الصينية الذي قدمه "لي كه تشيانغ" رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) اليوم، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بحضور الرئيس "شي جين بينج".

وذكر التقرير أن الانفاق الدفاعي المخطط لهذا العام سيصل إلى حوالي 1.35 تريليون يوان (حوالي 209 مليارات دولار)، مشيرا إلى أن ميزانية الدفاع للصين تمثل حوالي ربع الرقم المعلن للولايات المتحدة الذي يصل إلى 5ر740 مليار دولار للعام المالي 2021.

وأضاف التقرير أن نصيب الفرد للأنفاق الدفاعي المخطط للصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد وأكبر دولة سكانا في العالم، سيصل إلى أقل من ألف يوان (155 دولارا) خلال عام 2021. مشيرا الى أن الصين تطبق آليات صارمة للتخصيص المالي وإدارة الميزانية على نفقاتها الدفاعية التي يتم تخصيصها بشكل أساسي للأفراد والتدريب والاستدامة والمعدات.

من جهته، قال المتحدث باسم الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني "تشانغ يه سوي"، خلال مؤتمر صحفي، إن الإنفاق الدفاعي الصيني معلن وشفاف، وإن ميزانية الدفاع الصينية يتم بحثها واعتمادها من جانب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كل عام، باعتبارها جزءا من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن الصين تواظب سنويا على إخطار الأمم المتحدة بإنفاقها العسكري منذ عام 2007، ما يشمل جميع البيانات الأساسية للسنة المالية السابقة، لافتا الى أن جهود الصين في تعزيز الدفاع الوطني لا تمثل استهدافا أو تهديدا لأي دولة، وأن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية وملتزمة بسياسة دفاعية لا تستهدف في طبيعتها إلا الدفاع عن البلاد.

وفي سياق آخر، أعلنت الصين أنها تدرس إنشاء آلية لمراجعة أهلية المرشحين في النظام الانتخابي لمنطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "وانغ تشن"، في تصريح اليوم، إنه تم تقديم مشروع قرار حول تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج إلى المشرعين لمراجعته خلال الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني المنعقدة حاليا، حيث سيتم إنشاء آلية لمراجعة أهلية المرشحين طوال العملية الانتخابية برمتها، وذلك لتحسين النظام الانتخابي للمنطقة.

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