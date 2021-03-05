إسرائيل تكشف النقاب عن تحديث خططها لضرب مواقع نووية إيرانية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، النقاب عن أن جيش بلاده يقوم بتحديث خططه لضرب مواقع نووية إيرانية، وأنه مستعد للعمل بشكل مستقل.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في مقابلة حصرية مع قناة "فوكس نيوز"، وهى المقابلة الأولى له مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية، إن إسرائيل حددت العديد من الأهداف داخل إيران، والتي من شأنها الإضرار بقدرة الجمهورية الإسلامية على تطوير قنبلة نووية.وأضاف "جانتس" في المقابلة التي تم بثها في ساعة متأخرة، أمس الخميس،" إذا أوقفهم العالم، فهذا أمر جيد جدا ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب علينا العمل بشكل مستقل، ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا".وتابع "جانتس" بالقول إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، تمتلك مئات الآلاف من الصواريخ في مناطق مدنية على طول الحدود مع إسرائيل، وفي إطار المقابلة مع "فوكس نيوز"، عرض خريطة سرية لمواقع الصواريخ التي يملكها حزب الله.وفي خضم تصاعد التوتر الإقليمي بشأن عمل محتمل من جانب أحد وكلاء إيران ضد إسرائيل وانتهاكات الاتفاق النووي لعام 2015، تشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن إيران ستستهدف إسرائيل، على الأرجح، عبر وكلاء طهران في سورية ولبنان خلال عام 2021.