«طرق الأبواب».. المتطوعات «خلية نحل» للحد من خطر الزيادة السكانية

تسخر الدولة جهودها خلال تلك الفترة، نحو تحقيق نجاح في القضية السكانية وتنظيم معدلات النمو، وهناك مبادرات تتسع لتشمل كل محافظات الجمهورية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مثل «2 كفاية»؛ لتوعية الأسر بضرورة الاكتفاء بطفلين على الأكثر كي يضمنوا لهم حياة كريمة، وبرنامج «مودة» للمقلبين على الزواج والمتزوجين حديثًا، لتقديم النصح لهم للمباعدة بين الولادات وتنظيم العملية الانجابية بشكل صحي.قالت راندا فارس، مدير مشروع «مودة»، إن الاهتمام بمتابعة عملهم يأتي مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالقضية السكانية، سواء في برنامج تكافل الذي يستهدف توعية مليون أسرة بحملات كـ «2 بس علشان ياخدوا حقهم» وكذلك «مودة».وأشارت «فارس» في تصريحات لـ«الدستور »، إلى أن البرنامج المشرفة عليه يعتني بعدة أمور أولها برنامج التدريبى خاص بالصحة الإنجابية، وهو عبارة عن برنامج متكامل به رسائل من «2 كفاية»، ورسائل آخرى بالتعاون مع خبراء الصحة الإنجابية، لافتة إلى أنه يتم رفع وعي الشباب المقبل على الزواج داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد ومكلفين الخدمة العامة، والهيئات الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.وأوضحت أنه تم البدء فى استهداف كل من المخطوبين سويا أوالمتزوجين سويا، فى الحضور، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة، مشيرة إلى أنه من خلال برنامج «مودة» خلال 2021 - 2023 سيتم استهداف مليون شاب، وفتاة بالتوعية عن القضية السكانية، وأهمية تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المعمول بها ببرنامج «2 كفاية».وأكدت أن فى برنامج «مودة»، يتم شرح وسائل تنظيم الأسرة من خلال طبيب صحة إنجابية متخصص للحديث عن مختلف وسائل تنظيم الأسرة وماهية الوسائل الآمنة، والرد على الشائعات المغلوطة حول وسائل تنظيم الأسرة، والتركيز على أهمية الفحص قبل الزواج.وأشارت إلى أنه تم تطوير 64 عيادة ضمن «2 كفاية»، على مستوى الـ10 محافظات المستهدفة، لخدمة المستهدفين، وتوفير كل الوسائل المطلوبة، والكوادر الطبية، مؤكدة أن كل الوسائل بالمجان، وبشكل موازي أطلقت منصة الكترونية تحمل نفس الانترنت لتسهيل الوصول لعدد كبير من الشباب وبالفعل تجاوز عدد المترددين عليها 2 مليون و606 آلاف شاب وفتاة، هذا بغرض التوعية بسبل تأسيس زواج سليم لا سيما أن الاحصائيات تشير 38% من حالات الطلاق تمت في أول 3 أعوام زواج.لكن هناك جنود تعمل على الأرض تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة عددهم بشكل مستمر، فلولاهم ما تتحقق الزيارات المنزلية، من خلال «2 كفاية» و«مودة»، سواء في المنازل أو العيادات، فقد طوعت الدولة خلال الخمس سنوات الماضية آلاف الشباب والمثقفات المجتمعيات وتألفوا جميعًا في حملة «طرق لأبواب» ووجب تسليط الضوء على دورهم.الإقناعنجلاء أمين، تذكر أنها تسلمت وظيفتها نهاية يناير 2019 بعد خوضها العديد من الاختبارات والمقابلات، التي تتأكد من قدرتها على التواصل وفنون التفاوض مع الأسر، والتدريب على طرق التثقيف والتوعية مع الالتزام باللغة المناسبة لكل سيدة.خلال السنتين عمر الحملة، كانت نجلاء تتنقل من مركز أطفيح حيث تقطن، بين ثلاث قرى وهم الحلف الشرقي، كفر حلاوة ومنشأة سليمان، وبدأت رحلتها مع الأسر الحاصلة على معاش تكفال وكرامة، وفي البداية رفضوا جميعًا التعاون معها، لكن مع تكرار الزيارات بنّت حائط من الثقة بينهم، كانت ترشد من لديهن طفلين أو ثلاث نحو الجمعية لأخذ وسيلة منع الحمل المناسبة لها بعد اقناعها ان الزيادة ستضر على كافة المستويات علاوة على انها ستحرم من المعاش لو زاد عن ثلاث أولاد، لذا طرقت كافت أبواب بيوت قريتها.تذكر صاحبة السبع وعشرين عام أن الزيارة ليست ذات غرض واحد لكن خلالها يتم التوعية بخطورة ختان الاناث والتزويج المبكر للفتيات، وحماية المرأة المعنفة لاجبارها على الانجاب عدم التفرقة بين الولد والبنت، ولتكرار جملة "الولد سند"، لتعليل زيادة الإنجاب في كل بيت تزوره حرصت على شرح أهمية تعليم الطفل ورعايته صحيًا ونفسيًا أفضل من عشرة لا تتمكن ظروف الاسرة من الاهتمام بهم، الزيارات كانت تأخذ نصف ساعات اليوم تقريبًا في البداية، وبعد ثقة عدد كبير من الاسر فيها بدأت تكتفي بالتواصل معهم هاتفيًا.تمكين السيدات اقتصاديًانشوى راضي أيضًا من المتطوعات منذ الأول من يناير2019 فيها، وقد اختيرت لأنها خريجة كلية خدمة اجتماعية، وساهمت في حملات محو الأمية وكثير من الانشطة الاجتماعية، ومن هنا تبين خبرتها في التثقيف والإقناع، رغم ذلك تذكر أنها واجهت صعوبة في "2 كفاية"، بسبب «عيش معظ السيدات المستهدفات في بيوت عائلية تعيش فيها أكثر من أسرة، يرفضن الحملة من باب الغيرة فلو واحدة انجبت لا بد ان تقتدي بها الأخرى، أو سطوة الحماة عليهن».وهنا بدأت بالتدريج استخدام أساليب مختلفة لإقناع السيدات بتنظيم الانجاب والمباعدة بين الاطفال منها منحهن معاش تكافل وكرامة عند تركيب الوسيلة سواء كانت اللولب أو الشريحة، أو مساعدتهن على تدشين مشروع صغير، يمنحهن جزء من التمكين الاقتصادي فلا يقعن رهن مساومة الزوج أو الحماة مقابل الإنفاق عليها.وأوضحت أنه خلال السنتين تعرضت لمضايقات عدة منها طرد أزواج لها أو إهانات من الحموات، لكن ما جعلها تستمر في أداء وظيفتها بشغف هو استنجاد عدد من السيدات بها بعد أن اقتنعن أن كثرة الإنجاب تضرهن، فقدمت لهن الرعاية الطبية والوسيلة مجانًا، وهناك نموذج تأثرت به كثيرًا لواحدة لديها 4 فتيات، ولكن تعرضت لشبه اغتصاب زوجي أكثر من مرة لإجبارها على إنجاب ولد، وساعدتها بمشروع من خلاله تمكنت من رفع قضية طلاق للضرر.