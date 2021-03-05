«التايمز»: نقص لقاحات كورونا يدفع إيطاليا لوقف شحنة لأستراليا

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، الضوء على رفض إيطاليا والاتحاد الأوروبي شحن ربع مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا، باعتبارها أول دولة تطبّق آلية استحدثها الاتحاد للسيطرة على توريد اللقاحات ومغادرتها الكتلة الأوروبية.وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن قرار إيطاليا ينبع عن اشتعال الغضب في أوروبا بسبب بطء توريد الجرعات المضادة لفيروس كوروونا المستجد، ورأت أن هذا القرار يهدد بتأجيج التوترات في استراليا والتي كانت من المقرر أن تبدأ حملة التطعيم بلقاح أكسفورد اليوم.وأفادت الصحيفة البريطانية بأن 8% فقط من سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم، مقارنة بأكثر من 30% في المملكة المتحدة التي تستلم إمدادات ثابتة من "استرازينيكا".ووفقًا لصحيفة "التايمز"، خفضت شركة "استرازينيكا" البريطانية الدفعة الأولى من إمدادات الاتحاد الأوروبي من 90 مليون جرعة إلى 40 مليون، والتي كان من المقرر إرسالها قبل نهاية شهر مارس الجاري، وتخطط الشركة لخفض إمداداتها بنسبة 50 % في الأشهر الثلاثة اعتبارا من شهر أبريل المقبل.وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أكدت أمس أنها رفضت منح أسترازينيكا إذن تصدير أكثر من ربع مليون جرعة من لقاحات كورونا فيروس الى استراليا، منوهة بأنها سمحت في وقت سابق لنفس الشركة، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، بتصدير كميات متواضعة مخصصة للبحث العلمي.وعزت الخارجية الإيطالية قرارها إلى استمرار نقص اللقاحات في الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وتأخر أمدادات استرازينيكا، وإلى ارتفاع عدد جرعات اللقاح الخاضعة لطلب إذن التصدير مقارنة بكمية الجرعات المقدمة لإيطاليا، وبشكل أعم، لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كما أن الدولة المستفيدة (استراليا) ليست من بين الدول الضعيفة أمام خطر الجائحة.وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية صادقت على الاقتراح الإيطالي برفض منح إذن التصدير، وأخطرت وزارة الخارجية رسميًا استرازينيكا بقرار الرفض.