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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تُمدد الطوارئ في طوكيو حتى 21 مارس

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:53 ص
وزير الاقتصاد الياباني،
وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا،
وكالات
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قال وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كورونا في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 21 مارس، أي لأسبوعين بعد التاريخ المحدد سلفا.

وبموجب حالة الطوارئ طلبت الحكومة إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة الثامنة مساءً، مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة. كما طلبت من السكان البقاء في منازلهم بعد الثامنة مساء باستثناء الخروج للضرورة.

وسعت مقاطعات طوكيو وشيبا وكاناجاوا وسايتاما، التي تمثل مجتمعة زهاء 30 في المئة من سكان اليابان، إلى تمديد حالة الطوارئ التي كانت ستنتهي أصلا في السابع من مارس وذلك لعدم تراجع حالات الإصابة بكورونا إلى العدد المستهدف.

وقال نيشيمورا المسؤول عن ملف مكافحة كورونا للصحفيين، إن الحكومة عقدت اجتماعا في وقت مبكر من اليوم مع المستشارين ووافقوا على تمديد الطوارئ.

وقال مكتب رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، إن من المقرر أن يعقد سوجا مؤتمرا صحفيًا الساعة (1200 بتوقيت جرينتش)، بعد أن اتخذت الحكومة رسميا قرار مد الطوارئ.

وسجلت اليابان نحو 433 ألف حالة إصابة و8050 حالة وفاة بكورونا حتى يوم الأربعاء.

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