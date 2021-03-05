استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل
الجمعة 05/مارس/2021 - 10:08 ص
وكالاتطباعة
كشف استطلاع للرأي، أن حوالي خُمس النساء في ألمانيا، يفضلن العمل لدى مدير ذكر عن أنثى.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 18% من النساء يفضلن العمل مع مديرين رجال، بينما فضل 8% منهن العمل مع قيادات نسائية.
وأظهر الاستطلاع أن 68% من النساء يرين أن جنس المدير لا يلعب دورًا فيما يفضلن.
وفي المقابل، ذكر 14% فقط من الرجال أنهم يفضلون العمل مع مدير، بينما ذكر 9% آخرون أنهم يفضلون العمل مع مديرة، ورأى 72% من الرجال أن جنس القيادة لا يلعب دورًا فيما يفضلون.
ولم تحدد نسبة 5% من الرجال والنساء موقفها من الأمر.
أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2049 ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الماضي.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 18% من النساء يفضلن العمل مع مديرين رجال، بينما فضل 8% منهن العمل مع قيادات نسائية.
وأظهر الاستطلاع أن 68% من النساء يرين أن جنس المدير لا يلعب دورًا فيما يفضلن.
وفي المقابل، ذكر 14% فقط من الرجال أنهم يفضلون العمل مع مدير، بينما ذكر 9% آخرون أنهم يفضلون العمل مع مديرة، ورأى 72% من الرجال أن جنس القيادة لا يلعب دورًا فيما يفضلون.
ولم تحدد نسبة 5% من الرجال والنساء موقفها من الأمر.
أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2049 ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 يناير الماضي.