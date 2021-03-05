حملة تموينية مكبرة لضبط المخالفين بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، على المخابز البلدية والأسواق للتأكد من قيام للمخابز بعملها على الوجه المعتاد، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها.وأسفرت الحملة عن تحرير 10 تقارير لمخابز غير مطابقة للمواصفات بياناتهم كالاتي 5 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن و3 تقارير إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2 تقرير توقف عن الإنتاج.كما تمكنت الحملة من تحرير 6 محاضر تموينية بياناتهم كالاتي محضر بويات منتهية الصلاحية، محضر سلع مجهولة المصدر، ومحضرين عدم إعلان أسعار، ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.