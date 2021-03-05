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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:41 ص
ضبط 2 طن دقيق بلدي
ضبط 2 طن دقيق بلدي
البحيرة معوض هويدى
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كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، الحملات التموينية على كافة الأنشطة والمخابز البلدية لمراقبة تنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات التموينية والتجارية.

و وردت معلومات لرئيس الرقابة بمركز إدكو، تفيد بقيام بعض الأشخاص سبق ضبط بعضهم بالاتجار الغير مشروع في الدقيق البلدي المدعم، وتم تشكيل حملة مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل خضراء اللون محمل عليها (38 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي ١٩٠٠كيلو دقيق بلدي مختلط)، تحصل عليها أحد الأشخاص، قائد السيارة، من الأربع عزب بمركز كفر الدوار من أحد المخابز بمركز كفر الدوار،لنقله لمنخل دقيق غير مرخص بمركز ادكو لإعادة تحليلها مرة أخري للتربح بهامش ربح غير مشروع.

واثناء التحفظ علي السيارة والدقيق المحمل عليها قام قائد السيارة بالفرار من الحملة، مسرعا بالسيارة وقامت الحملة بتتبعه، وتبين أن قائد السيارة ولعدم معرفته بالطرق بمدينة إدكو قام بالدخول لأحد الشوارع الجانبية المغلقة ولم يتمكن من الفرار وبمجرد أن شاهد المواطنين من اهل المدينة شعر بالخوف الشديد وترك السيارة، وفر هاربا وعليه توصلت الحملة للسيارة والكمية المحملة عليها وبمساعدة الأهالي تم نقل الكمية الموجودة علي السيارة والتحفظ عليها، ونقلها بحالتها لمقر مركز شرطة ادكو والتحفظ عليها وعلى الدقيق الموجود عليها، وتحرر المحضر للعرض علي النيابة العامة.
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة
ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

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