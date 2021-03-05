مباحثات سعودية موريتانية لتعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني عثمان مامادو كانفي، خلال لقائه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وسبل دعمها في مختلف المجالات.