صحف سعودية: تحسين جودة الحياة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على تحسين جودة الحياة في المملكة والذي يعد أحد برامج رؤية 2030، ويشمل العديد من الأهداف التي تؤدي إلى جعل حياة المجتمع أكثر سلاسة، مما يعزز الجوانب الثقافية والفنية والتفاعل الاجتماعي بإثراء الحياة اليومية في المملكة.فمن جانبها، قالت صحيفة (الاقتصادية) في افتتاحيتها تحت عنوان (الملكية الفكرية.. للاقتصاد والأخلاق): يمثل ميدان حماية حقوق الملكية الفكرية، محورا رئيسيا على صعيد المكانة والسمعة والمسؤولية، وكانت المملكة من أكثر الدول اهتماما بهذا الجانب، خصوصا في ظل سلسلة التشريعات المحلية الخاصة، التي اعتمدتها وطبقتها في الأعوام الماضية.وواصلت الصحيفة "أن حماية الملكية الفكرية في السعودية جزء أصيل من استراتيجية التنمية العامة، وتدخل في صلب عملية البناء الاقتصادي التي تجري على أسس رؤية المملكة 2030".وأكدت - في الختام - أنه خلال الأعوام الماضية دعمت الرياض سلسلة من المبادرات عبر "مجموعة العشرين"، التي تسلمت زمام المبادرة الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن، كما اهتمت السعودية بنشر ما يمكن تسميته "ثقافة الحماية الفكرية"، على أسس أخلاقية واقتصادية.وبدورها، أوضحت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (الحلول الرقمية.. وجودة الحياة) أن الآفاق التي تستهدفها رؤية 2030 لها أبعاد متكاملة فيما يعني بحيثيات الواقع الراهن كما أنها تستشرف احتياجات وتحديات المستقبل.وأشارت في الختام إلى تصريح وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد محمد الجدعان، خلال تدشين المؤسسة العامة للتقاعد، منصة «ميثاق»، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، حين قال "إن المؤسسة تسعى من خلال منصة «ميثاق»، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، التي تأتي منسجمة مع الرؤية الطموح نحو التوسع في التوظيف العصري للتقنية وتمكين التحول الرقمي.وذكرت صحيفة (البلاد) في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (مكافحة الفساد أولوية) أن مكافحة الفساد المتلاحقة والرقابة المشددة التي تنفذها الأجهزة المختصة ستطال أي فاسد مهما كان منصبه وموقعه.وأكدت الصحيفة أن الشفافية تسود كل الضبطيات التي تعلن عنها نزاهة، فإن المبادرة في إعلان هويات من تم ضبطهم من متهمين، ومنهم مسؤولون رفيعو المستوى في الوظائف الحكومية، لهو دليل على أن القيادة الرشيدة تولي مكافحة الفساد أولوية عظمى وأهمية كبرى لهذا الملف، الذي يمثل خرقا للقيم الدينية والأعراف الأخلاقية، فضلا عما يمثله من تجاوز للأنظمة والسطو على مقدرات وطن وإحداث خلل في مجتمع عرف بحرصه على أداء الأمانة وإحقاق العدالة، ونبذه للفساد بكل صوره.