جنوب إفريقيا تعترض على تغييرا «واتس آب» الجديدة: تنتهك القوانين المحلية

أعلنت سلطات جنوب إفريقيا، معارضتها التغييرات التي تعتزم خدمة "واتس آب" إدخالها على سرية تشارك البيانات مع شركتها الأم "فيسبوك"، معتبرة أنها تنتهك القوانين المحلية.وكانت "واتس آب" أمهلت في يناير مشتركيها البالغ عددهم مليارين شهرا للموافقة على شروط الاستخدام الجديدة التي تتيح تشارك مزيد من البيانات مع "فيسبوك" كي يتمكنوا من الاستمرار في استخدام حساباتهم.وفي ظل الانتقادات الواسعة عالميا، أرجأت "واتس آب" بدء العمل بهذه الشروط الجديدة ثلاثة أشهر حتى 15 مايو.واعتبرت الهيئة الناظمة لقطاع المعلومات في جنوب إفريقيا أن شروط "واتس آب" الجديدة تنتهك القانون الجنوب إفريقي بشأن حماية البيانات الشخصية.وقالت إن "واتس آب" لا يمكنها "معالجة أي بيان للمستخدمين بهدف غير ذلك الذي كان منصوصا عليه تحديدا عند تسجيل رقم الهاتف" من دون "إذن مسبق" من الهيئة.وأبدت الهيئة "القلق الشديد" إزاء وجود حماية أكبر يتمتع بها المستخدمون في الاتحاد الأوروبي الذين تعفيهم الشبكة من شروطها الجديدة بموجب القوانين الأوروبية، مقارنة مع المستخدمين الأفارقة.وتتيح قواعد الاستخدام الجديدة للتجار الذين يتواصلون مع زبائنهم عبر "واتس آب"، تشارك البيانات مع فيسبوك ما يسمح للشبكة بتحسين الاستهداف الإعلاني.ودافعت "واتس آب" عن هذه القواعد الجديدة مؤكدة أنها لا تمس بسرية الرسائل عبر الخدمة، بل هي ترمي أساسا لتحسين التواصل بين الشركات والزبائن من خلال المنصة، عبر السماح خصوصا لها ببيع منتجاتها لهؤلاء مباشرة.