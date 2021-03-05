10580إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 10 آلاف و580 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.وبلغ عدد الإصابات يوم الجمعة الماضي 9 آلاف و997 إصابة، وسجل المعهد 264 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 394 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر، كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة، 65.4 إصابة، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و482 ألفا و522 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 71 ألفا و504 حالات، وبلغ عدد المتعافين مليونين و292 و100 حالة.وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.99، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 99 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.