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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:33 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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نزل الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 %، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1690.40 دولار.

وكرر "باول" أمس الخميس تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا، وقال إنه "على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها".

وقال جيفري حالي، كبير محللي السوق لدى أواندا "من الواضح أن باول لم يميل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك، وجميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار".

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5%، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 % إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5% في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 2334 دولارا، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1119.53 دولار.

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