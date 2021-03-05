رئيس الوزراء الصيني: نطمح في تحقيق معدل نمو 6% هذا العام

كشف رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانج، اليوم الجمعة، أن بلاده تطمح هذا العام لأن تحقق معدل نمو يزيد على 6%، رغم الشكوك التي مازالت تحيط بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ومعاناة العديد من الدول والاقتصادات العالمية جراء الجائحة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وقال "كيتشيانج" في كلمة له بافتتاح الدورة السنوية للبرلمان، إنه خلال هذا العام "ستواصل الصين مواجهة العديد من المخاطر والتحدّيات في مجال التنمية، مضيفا أن الأسس الاقتصادية التي ستدعم النمو الطويل الأمد لم تتغيّر".يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في وقت سابق أن تحقّق بكين هذا العام نموًا بنسبة 8.1%.