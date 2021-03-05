عقوبات أمريكية ضد المجموعة العسكرية في بورما.. وتواصل التظاهرات

تزداد الضغوط الدولية على المجموعة العسكرية في بورما مع دعوة إلى فرض حظر دولي على بيعها أسلحة، واجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي وعقوبات أمريكية جديدة، إلا أنها لا تزال تواصل مواجهتها للمتظاهرين المنادين بالديموقراطية الذين نزلوا الجمعة أيضا إلى الشوارع.وقتل الأربعاء الماضي ما لا يقل عن 38 شخصا بحسب الأمم المتحدة، وهي الحصيلة الأكبر منذ الانقلاب في الأول من فبراير، على يد القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي خلال تجمعات لمحتجين ما أثار استهجانا دوليا جديدا.وفي تقرير نشر أمس الخميس، أكد الخبير توماس اندرو المكلف من الأمم المتحدة، "حتى لو أن مصير بورما يقرره شعبها ألا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل وحاسم لدعمه".وأوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، الذي يعقد اجتماعا مغلقا الجمعة لمناقشة الوضع في هذا البلد "بفرض حظر عالمي على الأسلحة عليه،كما يفعل من الآن الأوروبيون وكندا داعيا أيضا إلى "عقوبات اقتصادية" على قادة الجيش.ورغم الخوف المتواصل من القمع، نظمت تظاهرات، اليوم الجمعة، في مدن بورمية عدة، ففي رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، يشهد حي سان شونغ كما في الأيام الماضية مواجهة سلمية حتى الآن بين القوى الأمنية والمتظاهرين، الذين يحتمون وراء حواجز أقاموها مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة.وتظاهرت مجموعة تضم مئات المهندسين في شوارع ماندلاي ثاني مدن البلاد، مرددين "افرجوا عن زعيمتنا"، وفي مدينة باغو شمال شرق رانغون سارت مجموعة صغيرة رافعة ثلاثة أصابع، تعبيرا عن المقاومة ولافتات كتب عليها "نرفض الانقلاب".