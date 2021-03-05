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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1579 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا في باكستان

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:17 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
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سجلت باكستان 1579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 587 ألفا و14 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و128 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 556 ألفا و769 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 17 ألفا و117 شخصا.

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