رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لتقديمها ساخنة في المنزل.. طريقة عمل حلوى «السينابون»

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:23 ص
السينابون
السينابون
سلمى بدر
طباعة
حلوى "السينابون" عبارة عن عجائن ملفوفة مزينة بالسكر، والقرفة، والشيكولاتة، والكريمة، ومختلف الأطعمة الأخرى يحبها الجميع وخاصة الأطفال فهي من الحلويات الشهية القليلة التي تدخل القرفة في مكوناتها، وتقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل "السينابون" بأسهل الطرق لتقدميه إلى أطفالك ساخنا في هذا الشتاء.

• المقادير:

- الدقيق: 4 أكواب.
- الخميرة: 2 ملعقة صغيرة.
- الحليب: 1 كوب وربع دافئ.
- السكر: ثلث كوب من السكر الناعم.
- الزبدة: 1 كوب.
- البيض: 2 بيضة أحمر.
- الملح: ملعقة صغيرة
- السكر البني: 1 كوب.
- القرفة: 2 ملعقة كبيرة مطحونة.
- سكر البودرة: 1 كوب ونصف.
- الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة.


• طريقة التحضير:

- تخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء مع السكر.
- ثم يضاف الزبدة والملح والبيض والدقيق.
- يتم العجن باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة.
- تصنع كرة كبيرة من العجينة وتغطى وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- يرش على سطح المطبخ القليل من الدقيق وتفرد العجينة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 400 مئوية.
- يخلط السكر البني والقرفة في وعاء.
- يتم اذابة الزبدة وتوزع على العجينة الممدوة، ثم يوزع خليط السكر والقرفة فوقها.
- يلف العجين على شكل رول.
- يقطع العجين على شكل دوائر سميكة.
- تدهن صينية الفرن بالزبدة وتوضع العجينة الملفوفة فيها.
- تدخل الفرن المجهز من قبل لمدة 14 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
- يخلط السكر البودرة مع الحليب والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانس.
- ترفع الرولات من الصينية وتترك لتبرد 5 دقائق، ثم يوزع خليط السكر والحليب على الوجه وتقدم دافئة.

موضوعات متعلقة

بعد إدراجه بالجدول.. سر المادة التي يُصنع منها «كونجستال»

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

تصريحات الرئيس السيسى عن «سد النهضة» تتصدر اهتمامات الصحف

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718