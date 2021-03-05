لتقديمها ساخنة في المنزل.. طريقة عمل حلوى «السينابون»

• المقادير:

• طريقة التحضير:

حلوى "السينابون" عبارة عن عجائن ملفوفة مزينة بالسكر، والقرفة، والشيكولاتة، والكريمة، ومختلف الأطعمة الأخرى يحبها الجميع وخاصة الأطفال فهي من الحلويات الشهية القليلة التي تدخل القرفة في مكوناتها، وتقدم "الدستور" اليوم طريقة عمل "السينابون" بأسهل الطرق لتقدميه إلى أطفالك ساخنا في هذا الشتاء.- الدقيق: 4 أكواب.- الخميرة: 2 ملعقة صغيرة.- الحليب: 1 كوب وربع دافئ.- السكر: ثلث كوب من السكر الناعم.- الزبدة: 1 كوب.- البيض: 2 بيضة أحمر.- الملح: ملعقة صغيرة- السكر البني: 1 كوب.- القرفة: 2 ملعقة كبيرة مطحونة.- سكر البودرة: 1 كوب ونصف.- الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة.- تخلط الخميرة مع الحليب الدافئ في وعاء مع السكر.- ثم يضاف الزبدة والملح والبيض والدقيق.- يتم العجن باليد أو بالعجانة حتى تتكون عجينة غير ملتصقة.- تصنع كرة كبيرة من العجينة وتغطى وتترك لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.- يرش على سطح المطبخ القليل من الدقيق وتفرد العجينة.- يسخن الفرن على درجة حرارة 400 مئوية.- يخلط السكر البني والقرفة في وعاء.- يتم اذابة الزبدة وتوزع على العجينة الممدوة، ثم يوزع خليط السكر والقرفة فوقها.- يلف العجين على شكل رول.- يقطع العجين على شكل دوائر سميكة.- تدهن صينية الفرن بالزبدة وتوضع العجينة الملفوفة فيها.- تدخل الفرن المجهز من قبل لمدة 14 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.- يخلط السكر البودرة مع الحليب والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانس.- ترفع الرولات من الصينية وتترك لتبرد 5 دقائق، ثم يوزع خليط السكر والحليب على الوجه وتقدم دافئة.