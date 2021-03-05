ضبط 54 قضية تموينية في حملة بسوهاج

وجهت مديرية الأمن بمحافظة سوهاج، تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود العمدة، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية، والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 54 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط مدير مسؤول عن صيدلية ويقيم بدائرة مركز المنشاة لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط (66 عبوة أدوية مختلفة)، كما تم ضبط 145 كيلو جرام لحوم مفرومة وسجق وبانيه وكبده وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المحلات وذلك قبل بيعها للمواطنين.واستكملت الحملة أعمالها بضبط 10 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضيتي عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و7 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و5 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة