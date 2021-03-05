5 أشكال لقصة الشعر البيكسى موضة المشاهير ومدونات الموضة



اعتمدت الكثير من الفتيات قصة شعر البيكسي التي أصبحت موضة منذ عام 2020، وكانت اختيار الكثير من المشاهير ومدوني الموضة، فهى تظهر الوجه بشكل أفضل وتخلص الشعر من كل الشعر التالف وتغير شكله بالكامل، وتجعل الشعر يبدو جذاب ومختلف حسب اختيارات الملابس.



تقدم اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي اشكال مختلفة من قصة الشعر البيكسي التي يمكن اعتمادها لمظهر جذاب.



- الشعر البيكسي القصير:

قصة الشعر البيكسي القصير تتناسب مع شكل الوجه الصغير المستدير مع عمل قصة شعر قصيرة لضمان سهولة التجديد. اعتمدت الكثير من الفتيات قصة شعر البيكسي التي أصبحت موضة منذ عام 2020، وكانت اختيار الكثير من المشاهير ومدوني الموضة، فهى تظهر الوجه بشكل أفضل وتخلص الشعر من كل الشعر التالف وتغير شكله بالكامل، وتجعل الشعر يبدو جذاب ومختلف حسب اختيارات الملابس.تقدم اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي اشكال مختلفة من قصة الشعر البيكسي التي يمكن اعتمادها لمظهر جذاب.قصة الشعر البيكسي القصير تتناسب مع شكل الوجه الصغير المستدير مع عمل قصة شعر قصيرة لضمان سهولة التجديد.



- قصة الشعر البيكسي الطويل:

القصة المفضلة والأكثر رواجًا هذا العام وتعتمد فيها الفتاة على على يكون جانب من الشعر طويل والجزء الآخر قصير.



- قصة شعر البيكسي متوسطة الطول:

قصة الشعر البيكسي متوسطة الطول هي الأفضل لأنها تمنح مظهر جرئ وشكل أنثوي جذاب مع قصة الشعر.



- قصة الشعر البيكسي الكيرلي:

اذا كانت المرأة تملك شعر كيرلي ستمنحها القصة البيكسي مظهر عصري جذاب جدا.



- قصة الشعر البيكسي المموج:

اذا كانت المرأة تملك شعر مموج يمكنها تجربة قصة الشعر البيكسي متوسط الطول أو القصير فهي ستكون مناسبة للغاية.



