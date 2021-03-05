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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أشكال لقصة الشعر البيكسى موضة المشاهير ومدونات الموضة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:28 ص
الشعر البيكسى
الشعر البيكسى
سلمى بدر
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اعتمدت الكثير من الفتيات قصة شعر البيكسي التي أصبحت موضة منذ عام 2020، وكانت اختيار الكثير من المشاهير ومدوني الموضة، فهى تظهر الوجه بشكل أفضل وتخلص الشعر من كل الشعر التالف وتغير شكله بالكامل، وتجعل الشعر يبدو جذاب ومختلف حسب اختيارات الملابس.

تقدم اليوم للدستور خبيرة الموضة مروة القاضي اشكال مختلفة من قصة الشعر البيكسي التي يمكن اعتمادها لمظهر جذاب.

- الشعر البيكسي القصير:
قصة الشعر البيكسي القصير تتناسب مع شكل الوجه الصغير المستدير مع عمل قصة شعر قصيرة لضمان سهولة التجديد.
5 أشكال لقصة الشعر

- قصة الشعر البيكسي الطويل:
القصة المفضلة والأكثر رواجًا هذا العام وتعتمد فيها الفتاة على على يكون جانب من الشعر طويل والجزء الآخر قصير.
5 أشكال لقصة الشعر

- قصة شعر البيكسي متوسطة الطول:
قصة الشعر البيكسي متوسطة الطول هي الأفضل لأنها تمنح مظهر جرئ وشكل أنثوي جذاب مع قصة الشعر.
5 أشكال لقصة الشعر
- قصة الشعر البيكسي الكيرلي:
اذا كانت المرأة تملك شعر كيرلي ستمنحها القصة البيكسي مظهر عصري جذاب جدا.
5 أشكال لقصة الشعر
- قصة الشعر البيكسي المموج:
اذا كانت المرأة تملك شعر مموج يمكنها تجربة قصة الشعر البيكسي متوسط الطول أو القصير فهي ستكون مناسبة للغاية.
5 أشكال لقصة الشعر
 

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