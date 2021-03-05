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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد الكشف عن تكلفة حراسته.. برلمانى تركى: أردوغان أكتر رئيس مكلف فى العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:36 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قال إنجين ألتاي نائب رئيس التكل البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، إن شعب تركيا في مواجهة مباشرة مع إسراف الرئيس التركي رجب أردوغان، المتزايد والغير منتهي، مشيرًا إلى أن تكلفة الحرس الرئاسي في عام 2020 هي 263.6 مليون ليرة.

وتابع ألتاي: هذه الدولة الدولة تنفق الأموال فقط لحماية الرئيس، قائلا لا تخف يا أردوغان لقد ولت أيام الانقلاب نحن نحمي حياتك.

وتابع، أود أن أقول أيضًا ممتلكاته، لكن لا يمكنني أن أقول ممتلكاته لأننا سنطلب حساب الممتلكات، لكننا نحمي حياته، وقصور الصيف، وقصور الشتاء، وهؤلاء هم أبطال الهدر والإسراف.

وأشار النائب التركي إلى أن الإنفاق اليومي لقصر "باشتبه" 10 ملايين ليرة، مؤكدا أن تركيا هي الدولة التي بها أغلى رئيس في العالم ولا توجد دولة تستخدم رئيسًا أكثر تكلفة.

وأضاف ألتاي أن أردوغان يأتي إلي البرلمان ومعه 110 سيارات وطائرتي هليكوبتر لسب المعارضة.

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