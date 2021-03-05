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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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صفات تجعل المرأة تقع بحب الرجل

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:49 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.

وهناك صفات تبحث عنها اى امرأة في الرجل، ويرفضن الارتباط برجل رغم صفاته التي يراها الجميع مناسبة ويبتعدن عن رجل كانوا معجبات به في البداية، تقدم صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصفات العامة التي تبحث عنها المرأة في شريك حياتها وتعتبر شيء أساسي لا يمكنها الاستغناء عنه.

- التفاهم والانسجام:
يعتقد بعض الرجال أن المرأة كل ما يهمها هو أن يكون الرجل جذاب أو ذو منصب ولديه أموال ولكن في الحقيقة أول شيء تبحث عنه المرأة في الرجل هو التفاهم والانسجام "الكيمياء المتبادلة" بينها وبين شريكها، فبعد أول لقاء للمرأة برجل منجذبة له، تطرح على أنفسها العديد من التساؤلات وهي هل يمكنني إجراء محادثات مع هذا الشخص وأشعر معه بالنشاط والراحة فتلك الاسئلة هي التي تحدد اذا كانت العلاقة ستكتمل ام لا.

- المرونة:
اى امراة تريد علاقة سلسة خالية من التعقيدات ولا تحب الارتباط برجل عنيد ومتمسك برأيه ولا يتقبل أي تغيير وتشعر أن كل شيء يجب أن يسير حسب أهوائه الشخصية ويكون يتقبل النقاش والتغيير وكل شيء.

- الطموح:
طموح الرجل من أكثر الأشياء التي تنجذب النساء إليها، لأنه يشعرها بقوته وقدرته على تحمل المسؤولية ويزيد من إحساسها بالأمان معه.

- الاستقرار:
الاستقرار يشمل امور كثيرة، استقرار عاطفي، نفسي، مادي، اجتماعي.

- الثقة بالنفس:
الثقة بالنفس وليس الغرور من الصفات التي تبحث عنها المرأة في الرجل، الرجل الذي لا يهتز بسهولة بآراء الآخرين ولا يلاحقها بالغيرة طوال الوقت، ويتميز بحضوره البارز والقدرة على قيادة زمام الأمور.

- روح الدعابة:
روح الدعابة وخفة الدم سحر لا يفشل أبدًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة لفت انتباه امرأة، فإنها تميل إلى الرجل الذي يرسم الإبتسامة على شفتيها طوال الوقت ويتحدث إليها بأسلوب فكاهي ولطيف.

- الحنان
قد تقبل بعض النساء بعصبية الرجل طالما أنها تعلم أنه يتسم في النهاية بقلب حنون ويستطيع أن يحتويها ويعاملها برفق.

- احترام الآخرين:
الاحترام أساس نجاح العلاقات الاجتماعية والزوجية، من المستحيل أن تستمر المرأة مع رجل يستهين برأيها أو يسخر منه.

- الدبلوماسية:
تنجذب المرأة إلى الرجل الدبلوماسي الذي يتقن فن التعامل معها سواء من خلال الاستماع إليها بإنصات عندما تتحدث إليه أو باتباع بعض قواعد الإتيكيت والتعامل معها بطريقة لافتة مثل تقديم الهدايا وتقبيل يديها وفتح باب السيارة لها.

- الثقافة:
تحب المرأة الرجل المثقف الملم بالكثير من الأمور والمطلع دائمًا على كل ما هو جديد ويمكن أن تناقشه في كافة أمور الحياة ويفهمها جيدًا.

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