صفات تجعل المرأة تقع بحب الرجل

- التفاهم والانسجام:

- المرونة:

- الطموح:

- الاستقرار:

- الثقة بالنفس:

روح الدعابة:

- احترام الآخرين:

- الدبلوماسية:

الثقافة:

اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.وهناك صفات تبحث عنها اى امرأة في الرجل، ويرفضن الارتباط برجل رغم صفاته التي يراها الجميع مناسبة ويبتعدن عن رجل كانوا معجبات به في البداية، تقدم صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصفات العامة التي تبحث عنها المرأة في شريك حياتها وتعتبر شيء أساسي لا يمكنها الاستغناء عنه.يعتقد بعض الرجال أن المرأة كل ما يهمها هو أن يكون الرجل جذاب أو ذو منصب ولديه أموال ولكن في الحقيقة أول شيء تبحث عنه المرأة في الرجل هو التفاهم والانسجام "الكيمياء المتبادلة" بينها وبين شريكها، فبعد أول لقاء للمرأة برجل منجذبة له، تطرح على أنفسها العديد من التساؤلات وهي هل يمكنني إجراء محادثات مع هذا الشخص وأشعر معه بالنشاط والراحة فتلك الاسئلة هي التي تحدد اذا كانت العلاقة ستكتمل ام لا.اى امراة تريد علاقة سلسة خالية من التعقيدات ولا تحب الارتباط برجل عنيد ومتمسك برأيه ولا يتقبل أي تغيير وتشعر أن كل شيء يجب أن يسير حسب أهوائه الشخصية ويكون يتقبل النقاش والتغيير وكل شيء.طموح الرجل من أكثر الأشياء التي تنجذب النساء إليها، لأنه يشعرها بقوته وقدرته على تحمل المسؤولية ويزيد من إحساسها بالأمان معه.الاستقرار يشمل امور كثيرة، استقرار عاطفي، نفسي، مادي، اجتماعي.الثقة بالنفس وليس الغرور من الصفات التي تبحث عنها المرأة في الرجل، الرجل الذي لا يهتز بسهولة بآراء الآخرين ولا يلاحقها بالغيرة طوال الوقت، ويتميز بحضوره البارز والقدرة على قيادة زمام الأمور.روح الدعابة وخفة الدم سحر لا يفشل أبدًا عندما يتعلق الأمر بمحاولة لفت انتباه امرأة، فإنها تميل إلى الرجل الذي يرسم الإبتسامة على شفتيها طوال الوقت ويتحدث إليها بأسلوب فكاهي ولطيف.- الحنانقد تقبل بعض النساء بعصبية الرجل طالما أنها تعلم أنه يتسم في النهاية بقلب حنون ويستطيع أن يحتويها ويعاملها برفق.الاحترام أساس نجاح العلاقات الاجتماعية والزوجية، من المستحيل أن تستمر المرأة مع رجل يستهين برأيها أو يسخر منه.تنجذب المرأة إلى الرجل الدبلوماسي الذي يتقن فن التعامل معها سواء من خلال الاستماع إليها بإنصات عندما تتحدث إليه أو باتباع بعض قواعد الإتيكيت والتعامل معها بطريقة لافتة مثل تقديم الهدايا وتقبيل يديها وفتح باب السيارة لها.تحب المرأة الرجل المثقف الملم بالكثير من الأمور والمطلع دائمًا على كل ما هو جديد ويمكن أن تناقشه في كافة أمور الحياة ويفهمها جيدًا.