ضبط 7 أطنان طن منتجات حيوانية فاسدة في كفر الشيخ

أعلن قطاع التجارة الداخلية استمرار الحملات التموينية لضبط أي تلاعب بالسلع الغذائية، وأكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن القطاع قد قام بعدد كبير من الحملات علي المصانع بالأسواق الأيام الماضية، لضبط أي تلاعب أو غش تجاري بالأسواق.



وقد أعلن القطاع عن ضبط أكثر من 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة كفر الشيخ، وأفاد تقرير من القطاع ومن رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية عبد المنعم خليل، أن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض أخرى بالقلب، خاصة دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية، وهو ما يعد غشا تجاريا بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.



كما اكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الأسماك، والدواجن، ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم معسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل الي طن ونصف الطن معسل وعسل اسود، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الآيس كريم والجبن ( الرومي – الجودة ) مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.



وقد تم تحويل هذه الضبطيات إلي النيابة العامة للتحقيق، إضافة الي مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظاَ علي صحة وسلامة المواطنين.