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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث الصيحات من قماش الدانتيل لربيع 2021

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:16 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اول يوم من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من قماش الدانتيل المتربع على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار فهو من الأقمشة المفضلة لدى الكثير من النساء ومصممين الازياء، ويمكن استخدامه في تصميم أشكال مختلفة من الأزياء، تناسب الإطلالات اليومية سواء الإطلالات الكاجوال أو المسائية.

فستان قصير:
تم تقديم اطلالة ربيعية كاجوال تناسب الخروجات النهارية، من فستان أبيض قصير مصمم من قماش الدانتيل، المصنوع من الحرير وهو فستان بتوب تصميم نصف الكم، وفتحة صدر دائرية واسعة، مع تنورة قصيرة بتصميم A line، مع حزام أنيق على الخصر باللون البيج.
من أسبوع الموضة بميلانو..
- البنطلون الواسع:
تم تقديم تصميم انيق لبنطلون أسود واسع مصمم بسحاب جانبي مخفي وإبزيم للإغلاق، فيما استخدم في تصميمه قماش الدانتيل الثقيل، المكون من الفيسكوز والقطن بنسب متساوية تقريبًا، مع بطانة قصيرة مصممة من قماش الفيسكوز والحرير.
من أسبوع الموضة بميلانو..
- الجامبسوت:
تم تقديم جامبسوت من تصميم أنيق للخروجات المسائية في فصل الربيع، قصير من الدانتيل الثقيل باللون النبيتي، مصمم بلياقة دائرية مع أكمام قصيرة، وسحاب خلفي، وبطانة من قماش الجورجيت المرن.
من أسبوع الموضة بميلانو..
- التنورة الميدى:
تم تقديم تصميم تنورة ميدي مميز متوسطة الطول من الدانتيل، بتصميم حورية البحر، باللون الأزرق الفاتح، صمم الجزء العلوي منها من الجاكار المنقوش، لإطلالة انثوية انيقة.
من أسبوع الموضة بميلانو..
- البلوزات:
تم تقديم بلوزة دانتيل بيضاء، صممت من الدانتيل مع القطن، بلياقة مستديرة وأكمام واسعة وطويلة، بتصميم مريح يناسب الخروجات النهارية في فصل الربيع.

من أسبوع الموضة بميلانو..
 

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