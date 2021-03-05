من أسبوع الموضة بميلانو.. أحدث الصيحات من قماش الدانتيل لربيع 2021

بدأت فعاليات اول يوم من أسبوع الموضة بميلانو، حيث قدم مصممو الأزياء خلال عروضهم المختلفة مختلف التصميمات من قماش الدانتيل المتربع على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار فهو من الأقمشة المفضلة لدى الكثير من النساء ومصممين الازياء، ويمكن استخدامه في تصميم أشكال مختلفة من الأزياء، تناسب الإطلالات اليومية سواء الإطلالات الكاجوال أو المسائية.

فستان قصير:

تم تقديم اطلالة ربيعية كاجوال تناسب الخروجات النهارية، من فستان أبيض قصير مصمم من قماش الدانتيل، المصنوع من الحرير وهو فستان بتوب تصميم نصف الكم، وفتحة صدر دائرية واسعة، مع تنورة قصيرة بتصميم A line، مع حزام أنيق على الخصر باللون البيج.



- البنطلون الواسع:

تم تقديم تصميم انيق لبنطلون أسود واسع مصمم بسحاب جانبي مخفي وإبزيم للإغلاق، فيما استخدم في تصميمه قماش الدانتيل الثقيل، المكون من الفيسكوز والقطن بنسب متساوية تقريبًا، مع بطانة قصيرة مصممة من قماش الفيسكوز والحرير.



- الجامبسوت:

تم تقديم جامبسوت من تصميم أنيق للخروجات المسائية في فصل الربيع، قصير من الدانتيل الثقيل باللون النبيتي، مصمم بلياقة دائرية مع أكمام قصيرة، وسحاب خلفي، وبطانة من قماش الجورجيت المرن.



- التنورة الميدى:

تم تقديم تصميم تنورة ميدي مميز متوسطة الطول من الدانتيل، بتصميم حورية البحر، باللون الأزرق الفاتح، صمم الجزء العلوي منها من الجاكار المنقوش، لإطلالة انثوية انيقة.

