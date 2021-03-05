أمريكا.. شرطة الكابيتول ترغب فى بقاء الحرس الوطنى بواشنطن

طلبت شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة من الحرس الوطني البقاء في واشنطن لعدة أسابيع أخرى، وفقا لتقارير إعلامية.ونقلت شبكة" سي إن إن"الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن شرطة الكابيتول طلبت تمديد دعم قوات الحرس الوطني في مبنى الكابيتول لمدة شهرين.وكان من المقرر في الأصل أن تنتهي الأسبوع المقبل عملية النشر الحالية لعدة آلاف من جنود الاحتياط في واشنطن.وأحال البنتاجون جميع الاستفسارات إلى شرطة الكابيتول التي لم تؤكد التقارير حتى الأن.واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ترك منصبه منذ ذلك الحين، مبنى الكابيتول في 6 يناير خلال جلسة للكونجرس وأثاروا الفوضى هناك.وتعرضت شرطة الكابيتول في وقت لاحق للإنتقاد الحاد لأن قوات الأمن لم تكن مستعدة للهجوم ولم تتمكن من إيقاف المتسللين. وقتل خمسة اشخاص على الاقل في الاضطرابات بينهم ضابط شرطة.وتحرك الحرس الوطني لتعزيز قوات الأمن المحلية بعد الهجوم.وكان الحرس الوطني في حالة تأهب، وذلك بعد يوم من إعلان الكابيتول أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن هناك خطة محتملة لقيام ميليشيا بمهاجمة مبنى الكابيتول.