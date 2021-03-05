5 ألوان فقط تستخدم خلال اليوم العالمى للمرأة

اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.اعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1975م، حيث ظهر في مطلع القرن العشرين في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخ عالمي خاص بالنساء في جميع أنحاء العالم، وهناك بعض الألوان التي تستخدم هى فقط في يوم المرأة العالمي، حسب وثيقة الامم المتحدة كالتالي:- اللون الأرجواني:يعتبر اللون الأرجواني رمز للنساء على المستوى العالمي، حيث يرمز اللونان المكونان للون الأرجواني، وهما "الأخضر" و"الأبيض" إلى حق المرأة في المساواة، والعدالة والكرامة حيث يرمز اللون الأخضر للأمل، واللون الأبيض النقاء.- اللون الفوشيا:ييركمز اللون الفوشيا الى التشدد والعاطفة والإزهار وظهور حياة جديدة، ويشير ايضا إلى الشباب والأنوثة والبراءة، النضارة، الحنان، الخفة، الإلهام.- اللون الأحمر:اللون الأحمر لون قوي للغاية ويرمز الى لى القوة، والعاطفة، كما يمكن ربطه بالإثارة، والطاقة، والشجاعة، والرومانسية والحب الشديد.- اللون الأصفر:يرمز إلى قوة الشمس والخلود والأبدية والقوة والثقة بالنفس والصحة.- اللون الأزرق الفاتح:يرمز الى الهدوء والسكينة والسِلم، والأمان والطمأنينة والهدوء، والاستقرار.