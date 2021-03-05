وفقا للأرقام الرسمية.. زيادة هائلة في إصابات كورونا بتركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في البلاد، والتي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، وتمثلت في 11322 إصابة جديدة، بينهم 685 مريض ظهرت عليه الأعراض.فيما تم تسجيل 68 وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين 7873 شخص، وتم إجراء 137885 فحص خلال أمس الخميس.وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا المستجد، في تركيا منذ بداية ظهور الفيروس، مليونين و746 ألفًا و158 مصاب، وعدد الوفيات 28 ألفًا و839 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين إجمالًا مليونين و601 ألفًا و137 شخص.