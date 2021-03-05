السعودية تُعلن عن بدء استقبال مطار العلا للرحلات الدولية

وافقت هيئة الطيران المدني السعودي على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا(شمال غرب) المملكة بعد أن رفعت القدرة الاستيعابية للمطار إلى 400 ألف مسافر سنويا.وجاءت موافقة الهيئة، بحسب بيان، رسمي نشر على موقعها" بعد استيفاء المطار كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية، وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.وشهد مطار العلا الدولي منذُ شهر أغسطس من عام 2019، عددًا من المشاريع التطويرية، نفذتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة وأهداف رؤية 2030 للمملكة.