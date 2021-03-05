اكتشاف بطريق هو الفريد من نوعه فى العالم

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن اكتشاف مصور الحياة البرية العالمي "إيف آدامز" طائر بطريق أصفر اللون بين آلاف طيور البطريق الأبيض والأسود في جزيرة بجنوب المحيط الأطلسي، هو الوحيد من نوعه في العالم، حيث أنه الفريد من نوعه كبطريق أصفر وأبيض يعثر عليه على الإطلاق.وقال إيف آدامز: "لم أرى أو أسمع عن بطريق أصفر من قبل كان هناك 120 ألف طائر على هذا الشاطئ، وكان هذا هو الطائر الأصفر الوحيد هناك لقد كانت تجربة فريدة بشكل لا يُصدق بدا أحد الطيور غريبًا حقًا، وعندما نظرت من قرب كان لونه أصفر. شعرنا جميعًا بالجنون عندما أدركنا. أسقطنا جميع معدات السلامة وأمسكنا بكاميراتنا كنا محظوظين للغاية؛ لأن الطائر هبط حيث لم يحجب باقي البطاريق الضخمة رؤيتنا عادة يكاد يكون من المستحيل التحرك على هذا الشاطئ بسببها جميعًا".جاء في التقرير ان ادامز صور الطائر الغريب في شهر ديسمبر عام 2019، لكنه لم ينشرها حتى يوم 3 مارس 2021، وهو ينتمي لفصيلة تعرف باسم "البطريق الملك"، ويعيش على جزيرة جورجيا جنوب المحيط الأطلسي شمال القارة القطبية الجنوبية.وأضاف ادامز أن هذا البطريق لم تعد خلاياه تخلق الميلانين، لذلك يتحول ريشه الأسود إلى لون أصفر ودسم، ويشتبه العلماء في أن الرؤية تمثل اكتشاف فئة جديدة من أصباغ الريش ففي عام 2012، شوهد بطريق أبيض في مستعمرة بطريق chinstrap في أنتاركتيكا كان يعتقد أن حالته ناتجة عن طفرة جينية تضعف الصبغة في ريش البطريق.واضافوا أن طيور البطريق تستخدم الصبغة الصفراء لجذب زملائها، ونحن نشك بقوة في أن الجزيء الأصفر يتم تصنيعه داخليًا إنه متميز عن أي من الفئات الخمس المعروفة لتصبغ ريش الطيور، ويمثل فئة سادسة جديدة من أصباغ الريش.