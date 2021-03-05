هزة أرضية جديدة بقوة 5،9 درجات تضرب وسط اليونان

ضربت هزّة أرضية جديدة بقوة 5،9 درجات وسط اليونان، وذلك غداة زلزال بقوة 6،3 درجات ضرب المنطقة نفسها، وفق المرصد اليوناني للزلزال.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لم تفد السلطات على الفور بسقوط ضحايا، لكنّ الهزة الجديدة أدّت إلى سقوط حجارة وأضرار إضافية في مبان تضرّرت من الزلزال الذي وقع الأربعاء، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.ووقعت الهزة قرب منطقة لاريسا الواقعة على بُعد 250 كيلومترا إلى الشمال من أثينا حيث أوقعت هزة أرضية الأربعاء 11 جريحًا أحدهم بحال حرجة، وسبّبت أضرارا مادية في نحو مئة مبنى وأدّت إلى حالة هلع لدى السكان.وبحسب أجهزة الطوارئ فإنّ الهزة التي حدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية شدّتها بـ5،6 درجات، تسبّبت بسقوط صخور بالقرب من أديرة ميتيورا الأرثوذكسية المدرجة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي والواقعة في منطقة كالاباكا.