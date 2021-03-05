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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا محبطة بعد منع الاتحاد الأوروبى تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:50 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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قالت السلطات في كانبرا اليوم الجمعة إنها "تشعر بخيبة أمل وإحباط" لأن الاتحاد الأوروبي منع إرسال 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى أستراليا.

وقال وزير المالية سيمون برمنجهام لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل وإحباط من هذا القرار، ولكن هذا هو السبب أيضا في اننا أخذنا احتياطنا".

وتابع: "لقد تعاقدنا على نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات، بما في ذلك 50 مليون جرعة سيتم إنتاجها هنا في أستراليا".

وأضاف "العالم في منطقة مجهولة تماما في الوقت الحالي، وليس من المستغرب أن بعض الدول لا تتبع القواعد".

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس، إن الاتحاد الأوروبي استخدم حظر تصدير لقاح كوفيد19- لأول مرة لمنع الجرعات من مغادرة إيطاليا إلى أستراليا، مؤكدة تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز".

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "أستراليا اليوم تعتبر دولة" غير معرضة للخطر "وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي".

وقال دي مايو إن منع أرسال اللقاح" ليس عملا عدائيا تجاه أستراليا، لكنه ضمن إطار الاتحاد الأوروبي بشأن الصادرات".

وأنشأ الاتحاد الأوروبي في يناير سجلًا لتتبع صادرات اللقاحات وسط خلاف مع أسترازينيكا حول ما إذا كانت شركة الأدوية البريطانية السويدية تفي بالتزاماتها التعاقدية مع التكتل.

وتسمح الآلية للسلطات الوطنية، بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، لمنع الصادرات المتوجهة إلى خارج الاتحاد الأوروبي إذا اعتقد التكتل أن الشركة لا تحترم اتفاقياتها.

وعلى عكس منتجي لقاحات كوفيد19- الأخرين كفايزربيونتك وموديرنا، لم تقدم أسترازينيكا بعد الجرعات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي.

وكان هناك شك في أن اللقاحات المنتجة في الاتحاد الأوروبي تباع إلى دول خارج التكتل، مما أدى إلى إنشاء سجل التصدير.

وفي تلك الاثناء، تم إعطاء أول جرعة من لقاح أسترازينيكا في أستراليا اليوم الجمعة بعد وصول شحنة مختلفة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون لشبكة ناين نتوورك: "لن تؤثر الـ 250 الف جرعة على الإطلاق"، مضيفًا أن الجرعات الأولى من لقاح أسترازينيكا التي سيتم إنتاجها محليًا ستكون جاهزة في غضون أسابيع.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة، حوالي 29 الف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة - وهو معدل أقل بكثير من معظم البلدان المتقدمة. وبلغ عدد الوفيات على المستوى الوطني حاليًا.909

وفي الوقت نفسه، شهدت إيطاليا، البالغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة، إصابة ما يقل قليلا عن 3 ملايين حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

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