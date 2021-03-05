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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استعدادات رسمية عالية المستوى تسبق وصول بابا الفاتيكان إلى العراق

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:46 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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يبدأ بابا الفاتيكان فرنسيس ظهر اليوم الجمعة زيارة للعراق هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق ستشمل خمسة محافظات عراقية وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، رحب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة بزيارة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس للبلاد.

وقال "بكلّ محبة وسلام، يستقبل العراق شعبا وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة.. مرحبا بقداسته في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء".

وبحسب برنامج الزيارة فإن طائرة الحبر الأعظم ستهبط في مطار بغداد ظهر اليوم وسيجرى استقبال رسمي في المطار حيث سيكون في مقدمة المستقبلين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما ستجرى مراسيم استقبال في القصر الرئاسي ولقاء الرئيس العراقي برهم صالح في قصر بغداد ولقاء مع القادة
السياسيين والمجتمع المدني والدبلوماسيين في صالة القصر الرئاسي.

كما تضمن برنامج اليوم الأول للزيارة "اللقاء مع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين ومعلمي التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في حي الكرادة وسط بغداد".

وتشهد بغداد حظرا شاملا للتجوال يتزامن من إجراءات حكومية مسبقة للحد من انتشار فيروس كورونا يستمر حتى يوم الاثنين المقبل فيما نشرت السلطات العراقية الألاف من القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخبارية ضمن إجراءات أمنية مشددة على طول الطرق التي سيمر بها موكب الحبر الأعظم
والشوارع الفرعية الأخرى في إطار خطة أمنية واسعة.

وزينت اللجان المشرفة على الزيارة الشوارع الكبرى وطريق مطار بغداد الدولي بجداريات تحمل صورا للبابا فرنسيس وعبارات ترحيبية وأعلام دولة الفاتيكان.

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