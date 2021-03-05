بكين ستفرض على المرشحين للانتخابات فى هونج كونج الحصول على موافقة

كشف مسؤول كبير في البرلمان الصيني الجمعة عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب بالترشّح للانتخابات التشريعية في هونج كونج أن يحصل على موافقة من لجنة موالية لبكين، في خطوة من شأنها إذا ما أقرّت أن تهمّش مرشّحي المعارضة المؤيدين للديموقراطية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال وانج تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إنّ اللجنة الانتخابية في هونج كونج، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، ستكلّف بموجب اقتراح القانون "بانتخاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي والمشاركة مباشرة في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي".