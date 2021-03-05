رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تعتزم تخفيف قيود كورونا بأكبر مدينة فى البلاد

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:42 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تعتزم نيوزيلندا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على أكبر مدنها بعد غد الأحد بعد إغلاق دام أسبوعًا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إنه اعتبارا من صباح الأحد سيجري تخفيف القيود المفروضة على أوكلاند، مع إمكانية إعادة فتح المدارس والشركات.

وتابعت أردرن إن القيود الجديدة على أوكلاند - التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة- ستظل سارية لمدة خمسة أيام على الأقل.

واعتبارًا من يوم الأحد، سيتمكن الأشخاص في أوكلاند من التجمع في مجموعات مكونة من 100 شخص، بعد ان كان العدد 10 أشخاص، مع تطبيق قواعدالتباعد الجسدي بصرامة.

وسيتم السماح لقطاع الضيافة بإعادة فتح أبوابه مع اتباع قواعد التباعد الجسدي الصارمة.

وبالنسبة لبقية نيوزيلندا، سيتم رفع جميع قيود كوفيد19-، على الرغم من أن الناس سيظلون مطالبين باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام.

وأُجبرت أوكلاند على العودة إلى حالة الإغلاق بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 27 فبراير الماضي. في ذلك الوقت، لم يتمكن مسؤولو الصحة من ربطها بأي حالة أخرى في البلاد.

وسجلت البلاد 2033 حالة إصابة بكوفيد19-، و68 حالة نشطة وما مجموعه 26 حالة وفاة.

موضوعات متعلقة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: ارتفاع بنسبة 40% فى مرض التوحد بين الأطفال الأمريكيين

رئيس الزمالك: أثق فى قدرة الفريق على تحقيق الفوز على الترجى

إيلون موسك يخسر 6.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718