نيوزيلندا تعتزم تخفيف قيود كورونا بأكبر مدينة فى البلاد

تعتزم نيوزيلندا تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على أكبر مدنها بعد غد الأحد بعد إغلاق دام أسبوعًا.وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إنه اعتبارا من صباح الأحد سيجري تخفيف القيود المفروضة على أوكلاند، مع إمكانية إعادة فتح المدارس والشركات.وتابعت أردرن إن القيود الجديدة على أوكلاند - التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة- ستظل سارية لمدة خمسة أيام على الأقل.واعتبارًا من يوم الأحد، سيتمكن الأشخاص في أوكلاند من التجمع في مجموعات مكونة من 100 شخص، بعد ان كان العدد 10 أشخاص، مع تطبيق قواعدالتباعد الجسدي بصرامة.وسيتم السماح لقطاع الضيافة بإعادة فتح أبوابه مع اتباع قواعد التباعد الجسدي الصارمة.وبالنسبة لبقية نيوزيلندا، سيتم رفع جميع قيود كوفيد19-، على الرغم من أن الناس سيظلون مطالبين باستخدام الكمامات في وسائل النقل العام.وأُجبرت أوكلاند على العودة إلى حالة الإغلاق بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 27 فبراير الماضي. في ذلك الوقت، لم يتمكن مسؤولو الصحة من ربطها بأي حالة أخرى في البلاد.وسجلت البلاد 2033 حالة إصابة بكوفيد19-، و68 حالة نشطة وما مجموعه 26 حالة وفاة.