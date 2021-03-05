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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى: لا يجب تخفيف قيود كورونا قبل انخفاض الإصابات عن 10 آلاف

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:40 ص
الدكتور أنتوني فاوتشي
الدكتور أنتوني فاوتشي
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أكد الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض للأمراض الفيروسية أنه لا ينبغي أن تخفف الولايات المتحدة القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، قبل أن تنخفض حالات الإصابة إلى أقل من عشرة آلاف حالة.

وقال فاوتشي - في تصريح صحفي اليوم الجمعة - "على الولايات المتحدة أن تخفف القيود بصورة تدريجية، بعد أن يتم تطعيم جانب كبير من الأمريكيين.

يذكر أن آخر مرة شهدت فيه الولايات المتحدة أقل من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا كانت قبل عام، تحديدا في 22 مارس من عام 2020، ولم ينخفض عدد المصابين منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي عن 50 ألف حالة يوميا، وبلغ متوسط السبعة أيام الماضية 64 ألف حالة إصابة.

وقال فاوتشي "نتجه نحو تراجع حالات الإصابة، ويتم حاليا تطعيم نحو مليوني شخص يوميا باللقاحات المضادة لكورونا، وهذا يعني أنه مع مرور كل يوم وكل أسبوع تتم حماية المزيد من المواطنين.

تأتي تصريحات فاوتشي بينما بدأت بعض الولايات الأمريكية في تخفيف قيود كورونا، بما في ذلك العدول عن فرض ارتداء كمامة الوجه والسماح للمصالح والأعمال بفتح أبوابها وزيادة أعداد الأشخاص في التجمعات.

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