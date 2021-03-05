رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالإنفوجراف.. تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:40 ص
البترول والغاز
البترول والغاز
سيد الابنودى
طباعة
تعد المزايدة العالمية الرقمية الأولى، أول مزايدة تطرحها مصر من نوعها للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى 24 منطقة بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج التى أطلقها رسميًا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى 18 فبراير الماضي.

كما يعد بوابة مصر للاستكشاف أول منصة إلكترونية من نوعها، وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ما ستنتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

ومن ضمن الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والتى وقعت اتفاقيات لضمهم فى عضوية «البوابة» شركات «أباتشى الأمريكية، إيني الإيطالية، فنترشال ديا الألمانية»، بالإضافة إلى 7 شركات عالمية أخرى، وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التي تزخر بها.

وتشمل مناطق البحث والاستكشاف عن البترول والغاز 9 مناطق فى البحر المتوسط، وعدد 12 منطقة فى الصحراء الغربية، و3 مناطق بخليج السويس.

وحددت وزارة البترول يوم 1 أغسطس القادم 2021 أخر موعد لإستلام عروض الشركات العالمية وغلق المزايدة.
بالإنفوجراف.. تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز
بالإنفوجراف.. تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: 18% من نساء ألمانيا يفضلن العمل تحت قيادة الرجل

فيتنام تبدأ التطعيم ضد كورونا الإثنين

الجمعية الملكية تُكرم عالمة في «أوكسفورد» على تطوير لقاح كورونا

تنامي الثقة في لقاحات كورونا مع تبدد المخاوف من الآثار الجانبية

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718