بالإنفوجراف.. تفاصيل المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز

تعد المزايدة العالمية الرقمية الأولى، أول مزايدة تطرحها مصر من نوعها للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى 24 منطقة بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والانتاج التى أطلقها رسميًا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى 18 فبراير الماضي.كما يعد بوابة مصر للاستكشاف أول منصة إلكترونية من نوعها، وعلامة فارقة فى مجهودات التحول الرقمى وخطوة هامة تتخذها مصر للوصول لمستوى عالمي في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، حيث تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال إتاحة البيانات الجيولوجية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية بشكل عصرى ومتطور وسهل الوصول إليه للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مجال البحث والاستكشاف، ما ستنتج عنه زيادة وتسريع عمليات البحث والاستكشاف وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.ومن ضمن الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والتى وقعت اتفاقيات لضمهم فى عضوية «البوابة» شركات «أباتشى الأمريكية، إيني الإيطالية، فنترشال ديا الألمانية»، بالإضافة إلى 7 شركات عالمية أخرى، وهو ما يعد شهادة ثقة من هذه الشركات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مناخ مصر الجاذب للاستثمار والفرص الواعدة التي تزخر بها.وتشمل مناطق البحث والاستكشاف عن البترول والغاز 9 مناطق فى البحر المتوسط، وعدد 12 منطقة فى الصحراء الغربية، و3 مناطق بخليج السويس.وحددت وزارة البترول يوم 1 أغسطس القادم 2021 أخر موعد لإستلام عروض الشركات العالمية وغلق المزايدة.