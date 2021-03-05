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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خلافات بشأن كورونا تدخل حكومة سلوفاكيا فى أزمة

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:26 ص
جريدة الدستور
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بعد أقل من عام على توليها السلطة، تنزلق الحكومة في سلوفاكيا في أكبر أزمة لها على الإطلاق جراء خلافات بشأن كيفية التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" في حين، يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس، وباتت تلك الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، صاحبة أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم قياسا إلى عدد السكان، دخلت الأحزاب الأربعة الحاكمة في نزاع ائتلافي شرس.

وطالب نائب رئيس الوزراء الليبرالي وزير الاقتصاد ريتشارد سوليك بأن يقدم رئيس الحكومة المحافظ الشعبوي إيجور ماتوفيتش استقالته كما هددت النائبة الثانية لرئيس الحكومة فيرونيكا ريميسوفا من حزب من أجل الشعب المحافظ بحل الائتلاف.

كان ماتوفيتش قد طلب وحصل شخصيا على لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد للفيروس، على عكس قرار حكومي رسمي.

وشدد سوليك وريميسوفا اليوم الخميس أن "سبوتنيك في" لم يكن المشكلة الرئيسية، بل "نهج حكومة ماتوفيتش الذي لا يطاق".

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