تاريخ طويل ورحيل هادئ.. اللواء أحمد رجائى عطية قائد «الأفاعى الغامضة» (بروفايل)

ميلاده ونشأته



دوره في حرب الاستنزاف





بطولاته في حرب أكتوبر

ودوره في حرب أكتوبر عام 1973 كان كبيرًا، حيث كلفه الرئيس الراحل أنور السادات بقيادة العمليات الخاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما استطاع بقوته الخاصة تدمير 6 كتائب عسكرية يهودية إسرائيلية، وقتل فيها أكثر من 200 جندي وظابط يهودي إسرائيلي، وفي عام 1977 كلف الرئيس السادات بتأسيس أول فرقة عسكرية مصرية لمكافحة الإرهاب الدولي في قوات الصاعقة المصرية وهي الفرقة "777 قتال"، وذلك لمكافحة الإرهاب الدولي داخل مصر وخارجها.



أحد أقوى 100 رجل مخابرات على مدار التاريخ

التاريخ الطويل في العمل العسكري والمخابرات أدى إلى تصنيف اللواء أحمد رجائي عطية أحد أقوى 100 رجل مخابرات على مدار التاريخ حول العالم، كما أنه أول من عبر بحر الرمال الأعظم على قدميه بين مصر وليبيا، وتم تسجيل هذا الطريق حتى الآن باسمه "طريق أحمد رجائي"، ليرحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر يناهز 83 عامًا.

في هدوء رحل عن عالمنا اللواء أحمد رجائي عطية، أسد الصاعقة المصرية وقاهر الجبال الوعرة، صاحب التاريخ العسكري الطويل، حيث إنه مؤسس الفرقة الأبرز في تاريخ قوات الصاعقة المصرية، الفرقة "777 قتال".اللواء أحمد رجائي عطية، يتمتع بتاريخ عسكري طويل، حيث إنه قائد عملية "الأفاعي الغامضة" التي كانت أبرز العمليات في حرب الاستنزاف، كما أنه تم تصنيفه من أقوى 100 رجل مخابرات في التاريخ الحربي.ولد اللواء أحمد رجائي عطية، في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وذلك عام 1938، حيث تخرج في الكلية الحربية عام 1958، وعمل في جهاز المخابرات طويلاً، وخلال حرب الاستنزاف كُلف بـ5 عمليات مخابراتية داخل قلب إسرائيل، حيث استطاع الدخول والخروج بـ5 شخصيات مختلفة جمع فيها معلومات خطيرة وسرية عن الجيش الإسرائيلي.اللواء أحمد رجائي عطية، نفذ أكثر من 72 عملية تفجير معسكرات لليهود الإسرائيليين داخل سيناء، وذلك قبل حرب السادس من أكتوبر 1973، استطاع خلالها قتل أكثر من 300 يهودي إسرائيلي، كما كان له دور في تنظيم المعارضة الشعبية خلال حرب الاستنزاف، حيث أسس منظمة سيناء العربية داخل سيناء وكانت مهمتها تفجير معسكرات اليهود الإسرائيليين بسيناء.