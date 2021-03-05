رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تاريخ طويل ورحيل هادئ.. اللواء أحمد رجائى عطية قائد «الأفاعى الغامضة» (بروفايل)

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:05 ص
اللواء أحمد رجائى
اللواء أحمد رجائى عطية
محمود حفنى
طباعة
في هدوء رحل عن عالمنا اللواء أحمد رجائي عطية، أسد الصاعقة المصرية وقاهر الجبال الوعرة، صاحب التاريخ العسكري الطويل، حيث إنه مؤسس الفرقة الأبرز في تاريخ قوات الصاعقة المصرية، الفرقة "777 قتال".

اللواء أحمد رجائي عطية، يتمتع بتاريخ عسكري طويل، حيث إنه قائد عملية "الأفاعي الغامضة" التي كانت أبرز العمليات في حرب الاستنزاف، كما أنه تم تصنيفه من أقوى 100 رجل مخابرات في التاريخ الحربي.

ميلاده ونشأته
ولد اللواء أحمد رجائي عطية، في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية وذلك عام 1938، حيث تخرج في الكلية الحربية عام 1958، وعمل في جهاز المخابرات طويلاً، وخلال حرب الاستنزاف كُلف بـ5 عمليات مخابراتية داخل قلب إسرائيل، حيث استطاع الدخول والخروج بـ5 شخصيات مختلفة جمع فيها معلومات خطيرة وسرية عن الجيش الإسرائيلي.

دوره في حرب الاستنزاف
اللواء أحمد رجائي عطية، نفذ أكثر من 72 عملية تفجير معسكرات لليهود الإسرائيليين داخل سيناء، وذلك قبل حرب السادس من أكتوبر 1973، استطاع خلالها قتل أكثر من 300 يهودي إسرائيلي، كما كان له دور في تنظيم المعارضة الشعبية خلال حرب الاستنزاف، حيث أسس منظمة سيناء العربية داخل سيناء وكانت مهمتها تفجير معسكرات اليهود الإسرائيليين بسيناء.

بطولاته في حرب أكتوبر
ودوره في حرب أكتوبر عام 1973 كان كبيرًا، حيث كلفه الرئيس الراحل أنور السادات بقيادة العمليات الخاصة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما استطاع بقوته الخاصة تدمير 6 كتائب عسكرية يهودية إسرائيلية، وقتل فيها أكثر من 200 جندي وظابط يهودي إسرائيلي، وفي عام 1977 كلف الرئيس السادات بتأسيس أول فرقة عسكرية مصرية لمكافحة الإرهاب الدولي في قوات الصاعقة المصرية وهي الفرقة "777 قتال"، وذلك لمكافحة الإرهاب الدولي داخل مصر وخارجها.

أحد أقوى 100 رجل مخابرات على مدار التاريخ
التاريخ الطويل في العمل العسكري والمخابرات أدى إلى تصنيف اللواء أحمد رجائي عطية أحد أقوى 100 رجل مخابرات على مدار التاريخ حول العالم، كما أنه أول من عبر بحر الرمال الأعظم على قدميه بين مصر وليبيا، وتم تسجيل هذا الطريق حتى الآن باسمه "طريق أحمد رجائي"، ليرحل عن عالمنا، أمس الخميس، عن عمر يناهز 83 عامًا.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

الصور

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

الأكثر قراءة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كارثة في «نيل صدفا».. سقطت السيارة بـ7 ركاب فغرقوا جميعاً

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إيلون موسك يخسر 6.2 مليار دولار

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات الجمعة فى الدورى الممتاز

بيع تذاكر سباق البحرين «فورمولا-1» للجماهير بشرطين

أتليتك بلباو يفوز على ليفانتى 2-1 ويتأهل لمواجهة برشلونة فى نهائي كأس إسبانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين

«حكايات تاريخية من هنا وهناك».. جديد دار العين للدكتور على الحفناوى

الليلة.. حفل للفنان محمد بشير بمركز درب 1718

الليلة.. مناقشة كتاب يا صاحب المدد بأتيليه الإسكندرية