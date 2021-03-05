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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إيلون موسك يخسر 6.2 مليار دولار

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:27 ص
إيلون موسك
إيلون موسك
وكالات
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أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون موسك خسر 6.2 مليار دولار جراء تراجع أسهم "تسلا" بنسبة حوالي 5%.

وتراجعت ثروة موسك إلى 150.9 مليار دولار بعد أن فقد سهم "تسلا" 32.25 دولار من قيمته، ووصل إلى 620 دولارا مقابل السهم الواحد.

وبحسب "فوربس"، يحل موسك حاليا في المركز الثالث بين كبار أثرياء العالم بعد مدير شركة "أمازون" جيف بيزوس (175.4 مليار دولار)، ومدير مجموعة Luis Vuitton Moet Hennessy برنار أرنو (155.6 مليار دولار).

وازداد حجم ثروة إيلون موسك في الفترة الأخيرة بسبب قفزة في رأسمال شركة "تسلا" من 100 مليار دولار في مطلع 2020 إلى نحو 800 مليار دولار في فبراير 2021.

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