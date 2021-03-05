رصد أمواج تسونامى بعد سلسلة زلازل عنيفة قبالة نيوزيلندا

حذر مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ صباح الجمعة سائر دول وجزر المنطقة من خطر تعرضها لأمواج تسونامي بعد زلزال قوي وقع بالقرب من جزيرة كيرماديك النيوزيلاندية غير المأهولة.وقال المركز إن أمواج تسونامي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ستضرب كلا من فانواتو وكاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ.وأضاف أن أمواج تسونامي أصغر يمكن أن تصل إلى دول بعيدة جدا عن مركز الزلزال، بما في ذلك اليابان وروسيا والمكسيك والسواحل الجنوبية للولايات المتحدة.وأضاف المركز أنه "تم رصد أمواج تسونامي"، مشيرا إلى أن أجهزة القياس التقطت قرب نوكوالوفا عاصمة تونجا أمواج مد عال صغيرة، مذكرا بأن أمواج التسونامي تزداد قوة كلما تقدمت في المياه.وقالت صحيفة "نيوزيلاندا هيرالد"، اليوم الجمعة، إنه يتم بالفعل إخلاء عاجل للجزيرة الشمالية، وإن آلاف السكان يغادرون منازلهم ما أدى إلى زحمة سير خانقة.وبلغت شدة أحدث زلزال ثماني درجات وضرب جزر كيرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية، ووقع هذا الزلزال بعد آخر بلغت شدته 7.4 في نفس المنطقة.