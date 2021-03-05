بريطانيا تعزى تركيا فى ضحايا تحطم المروحية العسكرية

أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن تعازيه لتركيا إثر حادث تحطم مروحية عسكرية في مقاطعة بدليس شرقي البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال راب: "أشعر بالحزن لسماع تقارير عن سقوط مروحية عسكرية في بدليس، ما أسفر عن مقتل وجرح جنود أتراك. تعاطفنا مع عائلات الضحايا وتركيا بأسرها".وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس عن مقتل 11 جنديا جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرق البلاد.وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر يوم الخميس، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز "CN-235"، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث القتلى.